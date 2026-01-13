Feuer in Hamburg-Jenfeld ist unter Kontrolle

Hamburg (dpa/lno) –

Das Feuer in einer Halle in Hamburg-Jenfeld ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Die Zahl der Feuerwehrleute am Brandort sei bereits reduziert worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr am Abend.

Der Brand brach am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache aus. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr warnte in Teilen Jenfelds vor einer leichten Geruchsbelästigung aufgrund von Rauch.

Nach Aussage eines anderen Sprechers waren bis zu 110 Feuerwehrleute im Einsatz. In der brennenden Halle, die sich in einem Gewerbegebiet befindet, sind eine Autowerkstatt, eine Lackiererei und eine Tischlerei beheimatet.

Das Lagezentrum der Polizei teilte mit, die angrenzende Jenfelder Allee sei wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr teils gesperrt.