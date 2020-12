Feuer in Hamburg Harburg: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Blaulicht der Feuerwehr leuchtet während eines Einsatzes. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein LKW ist in Hamburg Harburg vollständig ausgebrannt – auch ein zweites Fahrzeug stand in Flammen. Am Samstagmorgen gerieten ein Auflieger und ein mit Abfall beladener LKW in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrzeuge befanden sich in einem Abstand von nur 500 Metern. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Bereits am Tag zuvor brannte ein Fahrzeug im Hamburger Stadtteil Moorfleet. Dieses konnte den Angaben zufolge jedoch gelöscht werden, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, war zunächst unklar. Zuvor berichtete die «Hamburger Morgenpost» über die Vorfälle.