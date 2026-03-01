Feuer in Glückstädter Papierfabrik

Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen unter Kontrolle bekommen (Symbolbild) Niklas Treppner/dpa

Glückstadt (dpa/lno) –

In Glückstadt (Kreis Steinburg) ist am Vormittag ein Feuer in einer Papierfabrik ausgebrochen. Der Bereich der Altpapieraufarbeitung, ein Papierlager, ein Aufgabeband und schließlich auch eine Filteranlage fingen Feuer, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zuvor berichtete der NDR.

Die Einsatzkräfte haben die Flammen inzwischen weitestgehend unter Kontrolle gebracht und sind noch für die Nachlöscharbeiten vor Ort, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe und Brandursache werden ermittelt.