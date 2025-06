Feuer in Gewerbegebiet in Quickborn – drei Leichtverletzte

Bei einem Feuer in einem Gewerbegebiet in Quickborn sind drei Menschen leicht verletzt worden. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Quickborn (dpa/lno) –

Bei einem großen Feuer in einem Gewerbegebiet in Quickborn sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr ist mit rund 150 Kräften im Einsatz und bekämpft das Feuer im Dachbereich eines ungefähr 500 Quadratmeter großen Wohn- und Geschäftsgebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer wurde gegen 9.10 Uhr gemeldet und werde mit vier Drehleitern aus unterschiedlichen Richtungen bekämpft. Ein Mensch wurde aus dem Gebäude gerettet und kam mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei weitere wurden leicht verletzt.