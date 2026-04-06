Feuer in Fachwerkhaus – Vier Bewohner bleiben unverletzt

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Ein Feuer hat in Wolfenbüttel den Dachstuhl eines Fachwerkhauses zerstört. Vier Bewohner, die in dem Haus schliefen, konnten sich selbst vor den Flammen in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar hatte zuvor am frühen Morgen den Brand entdeckt.

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften und zwei Drehleitern an. Der Dachstuhl des Fachwerkhauses brannte komplett aus. Auch das Obergeschoss wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf andere angrenzende Gebäude ausweitete.

Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz, um die Statik des Gebäudes zu untersuchen. Wegen Einsturzgefahr ist es vorerst nicht bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln nun, warum es zu dem Feuer kam.