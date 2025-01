Feuer in Entsorgungsbetrieb: Sperrmüll in Flammen

In Kiel musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb ausrücken. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Im Kieler Stadtteil Wellsee ist ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen. In einem Abteil einer Halle geriet Sperrmüll in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer konnte bis zum frühen Morgen gelöscht werden. Zum Einsatz kam dabei auch ein Bagger, der in Brand geratene Müllberge auseinanderzog, um sie besser ablöschen zu können. Verletzte gab es den Angaben nach keine, etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.