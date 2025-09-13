Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand auf Recyclinghof

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Brand in einer Recycling-Lagerhalle hat in der Nacht im Hamburger Stadtteil Eidelstedt für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer sei kurz nach Mitternacht entdeckt worden und habe etwa 1.800 Kubikmeter Bauschutt erfasst. Wegen der starken Rauchentwicklung seien die Bewohner der umliegenden Wohngebiete aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzleitstelle mit. Die Geruchsbelästigungen seien bis in den benachbarten Landkreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) wahrnehmbar gewesen.

Die Löscharbeiten, an denen rund 50 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten bis zum Morgen an. Der Brand sei zwar unter Kontrolle, doch müsse das gesamte Material aus der etwa 20 mal 30 Meter großen Halle geholt werden, um alle Brandnester löschen zu können. Dazu sei auch das THW mit einem Spezialfahrzeug zum Einsatz gekommen, hieß es. Wie der Sprecher weiter mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Nachforschungen zur Ermittlung der Brandursache und der Schadenshöhe seien eingeleitet worden.