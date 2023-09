Feuer in Elmshorn: Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Elmshorn (dpa/lno) –

Mehr als ein Dutzend Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Elmshorn (Kreis Pinneberg) müssen sich eine neue Bleibe suchen – wegen eines Brandes im ersten Stock ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster und drohten auf das Dach überzugreifen. Die Feuerwehr habe das Feuer zwar innerhalb einer halben Stunde löschen und ein Ausbreiten des Brandes verhindern können. Aber «trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist das Gebäude aktuell unbewohnbar», erklärte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Den Angaben zufolge hatten sich zwölf Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, drei weitere seien nicht zu Hause gewesen.