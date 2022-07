Malente (dpa/lno) –

In einem Einfamilienhaus in Malente (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannten zunächst der Dachstuhl und die Fassade. Die Löscharbeiten zogen sich den Angaben zufolge bis in die Morgenstunden. Bewohnt wurde das Haus von einem Ehepaar, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar.