Feuer in einer Hamburger Tiefgarage gelöscht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Brand in einer Tiefgarage in Hamburg-Othmarschen ist am Vormittag gelöscht worden. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, auch umliegende Gebäude nicht, teilte die Feuerwehr mit. Die Bevölkerung wurde wegen der Rauchentwicklung gewarnt. Für die Entrauchung kamen Spezialkräfte zum Einsatz.

Der Notruf war am frühen Morgen aus dem Albertiweg eingegangen. Beim Eintreffen drang dichter Rauch aus der Tiefgarage, wie ein Sprecher sagte. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute drei brennende Fahrzeuge – ein Auto, ein Kleinbus und ein Motorroller. Sie war mit insgesamt 65 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Um 9.18 Uhr war das Feuer laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Polizei sperrte zwischenzeitlich Teile der Elbchaussee.