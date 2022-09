Feuer in ehemaliger Gaststätte löst Großeinsatz aus

Börßum (dpa/lni) –

Beim Brand einer ehemaligen Gaststätte in Börßum im Landkreis Wolfenbüttel ist in der Nacht zu Samstag ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache des Feuers im Ortsteil Achim war zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten an. Den zahlreichen Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser zu verhindern. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Einsatzkräfte im Großeinsatz, Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis bekämpften die Flammen.