Feuer in Dobersdorf: neun Bewohner verletzt

Bei dem Brand wurden vier Bewohner schwer und fünf leicht verletzt (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Dobersdorf (dpa/lno) –

Bei einem Brand in Dobersdorf (Kreis Plön) sind neun Menschen verletzt worden. Vier von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Samstag eintrafen, habe das erste Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bereits vollständig in Flammen gestanden. Nach «NDR»- Informationen ist das Gebäude aktuell unbewohnbar.

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Regionalleitstelle in Kiel eine Warnung für den Bereich Dobersdorf ausgesprochen – mit der Bitte, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine Informationen vor.