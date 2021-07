Feuer in Celler Pflegeheim: 24 Menschen rechtzeitig befreit

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Celle (dpa/lni) – Ein Feuer in einem Pflegeheim in Celle hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Betroffen war auch der Wohnbereich der Pflegeeinrichtung, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt seien 24 teils bettlägerige oder auf den Rollstuhl angewiesene Menschen aus dem Gefahrenbereich gebracht worden. Verletzt wurde bei dem Einsatz im Stadtteil Altencelle niemand. Die Einsatzkräfte entdeckten das Feuer in einem Lagerraum im Bereich der Elektroverteilung und konnten den Brand löschen.

