Feuer in Brunsbüttel: 200.000 Euro Schaden nach Hallenbrand

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen) ist eine Lagerhalle vollständig ausgebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr aus und beschädigte das Gebäude vollständig. In der rund 600 Quadratmeter großen Halle standen Angaben zufolge mehrere Autos, die ebenfalls vollständig abbrannten. Das angrenzende Wohnhaus blieb unversehrt, verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Leitstelle waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Durch die tiefen Temperaturen gefror das Löschwasser auf der Straße, sodass nach dem Einsatz gestreut werden musste. Inzwischen ist die Straße wieder befahrbar. Der Einsatz war gegen 4.00 Uhr am Donnerstagmorgen beendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.