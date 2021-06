Feuer in Bremer Hochhaus: Mehrere Menschen gerettet

Bremen (dpa/lni) – In einem siebenstöckigen Hochhaus in Bremen ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach habe sich ein Feuer von einem Balkon in den unteren Stockwerken an der Außenfassade entlang immer weiter nach oben verbreitet. Mehrere Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet. Der Brand sei nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Vier Menschen seien leicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210613-99-974007/2

