Feuer in Braunschweiger Wohnung – 84-Jährige stirbt

Braunschweig (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig hat sich eine 84 Jahre alte Bewohnerin tödliche Verletzungen zugezogen. Die Frau sei im Krankenwagen gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Ihr 81 Jahre alter Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Etwa 90 weitere Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten später in der Nacht aber zurückkehren.

Warum das Feuer in der Wohnung des Paares im vierten Stock des Hauses im Braunschweiger Norden kurz nach 3.00 Uhr in der Nacht ausbrach, war noch unklar. Eine Schadenssumme sei ebenso noch schwer abschätzbar, sagte der Polizeisprecher, dessen Kollegen die Brandursachenermittlungen aufgenommen haben.