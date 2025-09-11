Feuer in Auricher Restaurant richtet Millionenschaden an

Mehr als 60 Feuerwehrleute waren über Stunden im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Aurich (dpa/lni) –

Ein Feuer in einem Restaurant auf dem Marktplatz von Aurich in Ostfriesland hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Millionenschaden angerichtet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Beamten mitteilten. Ermittlungen zur Ursache seien aufgenommen worden. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Donnerstag mit mehr als 60 Kräften an, um die Flammen zu löschen. Eine automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes hatte zuvor ausgelöst. Eine Erkundung ergab laut Feuerwehr, dass die Küche des Restaurants in Vollbrand stand. Feuerwehrleute mit Atemschutz brachten das Feuer unter Kontrolle.

Weil durch den Brand dichter Rauch die Innenstadt vernebelte, wurden Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen zeitweise aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.