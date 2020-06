Feuer in Asylunterkunft in Deinste

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Deinste (dpa/lni) – Eine Asylunterkunft in Deinste im Landkreis Stade ist in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Drei Bewohner und ein Besucher, die sich in der Container-Anlage aufhielten, blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden sie durch Brandmelder aufgeschreckt und verließen das Gebäude. Die Feuerwehr war demnach mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Die 24 Einheiten der Container-Anlage wurden durch das Feuer, den Rauch und die Löscharbeiten unbewohnbar. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Experten der Polizei ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Wohnraum aus und breitete sich auf das Dach aus. Der Bewohner des zuerst betroffenen Containers war zur Brandzeit nicht vor Ort. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Pressemitteilung Feuerwehr

Mitteilung der Polizei