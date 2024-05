Feuer in Alten- und Pflegeheim: Eine Bewohnerin stirbt

Göttingen (dpa) –

Bei einem Brand in einem Göttinger Alten- und Pflegeheim ist eine Bewohnerin ums Leben gekommen. Außerdem habe eine hochbetagte Frau in der Nacht zum Dienstag schwere Brandverletzungen erlitten, sie sei per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei weitere Frauen hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten. Angaben zum Alter der Frauen machte sie zunächst nicht. Das Feuer wurde gelöscht, am Morgen musste das Gebäude im Göttinger Norden noch belüftet werden. Der Brand brach in einem Zimmer im dritten Obergeschoss aus, die Ursache war zunächst unklar.