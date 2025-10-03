Feuer im Schröderstift – Teil des Gebäudekomplexes zerstört

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Feuer hat einen Teil des historischen Gebäudekomplexes Schröderstift im Hamburger Stadtteil Rotherbaum zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die Flammen hätten von der Wohnung auf das Dach übergegriffen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Zwei Bewohner retteten sich ins Freie, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Rund 60 Kräfte waren im Einsatz. Die Feuerwehr brachte den Brand am Morgen unter Kontrolle, die Suche nach Glutnestern läuft. Nach Angaben der Polizei ist das betroffene Gebäude nicht mehr zu bewohnen. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach Angaben der Einrichtung stammt die denkmalgeschützte Wohnanlage aus dem Jahr 1852 und wird von ihren Bewohnern selbst verwaltet.