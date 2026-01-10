Feuer im Schauspielhaus Kiel – Vorstellung abgebrochen

Kiel (dpa/lno) –

Wegen Flammen im Keller ist das Kieler Schauspielhaus während einer laufenden Vorstellung geräumt worden. Der Brand in einem Kellerschacht sei gelöscht worden, der betroffene Bereich wurde demnach belüftet, teilte die Feuerwehr mit. Die Besucher der Vorstellung wurden zwischenzeitlich in zwei Bussen der Kieler Verkehrsgesellschaft betreut. Die restliche Vorstellung wurde abgesagt. Es sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren den Angaben zufolge mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.