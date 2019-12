Feuer im Kreis Oldenburg verursacht 800 000 Euro Schaden

Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrauto. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Wildeshausen (dpa/lni) – Ein Brand hat in einem Wohnhaus in Wildeshausen einen Schaden von mindestens 800 000 Euro verursacht. Die Bewohner konnten sich am Mittwoch unverletzt aus dem Haus retten, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war am Abend noch unklar. Die Flammen griffen demnach vom Wäscheraum auf weite Teile des Hauses im Kreis Oldenburg über. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften konnte nicht verhindern, dass das Zweiparteienhaus nahezu komplett zerstört wurde. Demnach waren 210 Einsatzkräfte vor Ort. Das Gebäude war nach dem Feuer einsturzgefährdet.

