Feuer im Hamburger Hafen

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 100 Feuerwehrleute sind am Abend zu langwierigen Löscharbeiten bei einem Industriebetrieb im Hamburger Hafen ausgerückt. Mehrere Tonnen Rapspellets hatten hier Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg mitteilte.

Anrufer machten am Abend auf Rauchgeruch am Hafen aufmerksam. Die anrückende Feuerwehr fand die Ursache für den Rauch und den Geruch in einem Produktkühler eines Industriebetriebs. In der ersten Hafenstraße waren etwa drei Tonnen Rapspellets in Brand geraten. Nach über 6 Stunden Löscharbeiten, sei das Feuer dann vollständig gelöscht gewesen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.