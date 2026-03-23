Feuer greift auf Verbrauchermarkt über – Lager betroffen

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein brennender Fahrradunterstand hat in Delmenhorst auf ein Gebäude eines Verbrauchermarktes übergegriffen und einen größeren Schaden verursacht. Das Feuer brach in der Nacht an einem Fahrradunterstand bei einem Markt in der Bremer Straße aus und entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

An dem Gebäude sei ein Schaden in der Höhe von ungefähr 50.000 Euro entstanden. Außerdem seien durch das Feuer und den Rauch Lebensmittel in dem Lager des Verbrauchermarktes beschädigt worden. Die Höhe des Schadens im Lager könne bisher nicht eingeschätzt werden. Es seien insgesamt 63 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr zur Brandbekämpfung vor Ort gewesen.