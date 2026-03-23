Feuer greift auf Supermarkt über – Verdächtiger festgenommen

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein brennender Fahrradunterstand hat in Delmenhorst auf ein Gebäude eines Verbrauchermarktes übergegriffen und einen größeren Schaden verursacht. Ein 41-jähriger Mann sei nach auffälligem Verhalten in Tatortnähe vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Nach einer Blutprobe und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Das Feuer brach in der Nacht an einem Fahrradunterstand bei einem Markt in der Bremer Straße aus und entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.

An dem Gebäude sei ein Schaden in der Höhe von ungefähr 50.000 Euro entstanden. Außerdem seien durch das Feuer und den Rauch Lebensmittel in dem Lager des Verbrauchermarktes beschädigt worden. Die Höhe des Schadens im Lager könne bisher nicht eingeschätzt werden.