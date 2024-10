Der Brand brach in einem Schuppen aus und griff dann auf das Wohnhaus über. Carsten Rehder/dpa

Wasbek (dpa/lno) –

Ein Einfamilienhaus in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitag nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Höhe des Schadens und die Ursache des Feuers, das in einem Schuppen ausbrach und auf das Holzhaus übergriff, sind bisher nicht ermittelt.