Feuer bei Recyclingunternehmen: Müllberg in Flammen

Stade (dpa/lni) –

Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens im Landkreis Stade ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei fünf Meter hoch getürmte Restmüllschredderware in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Niemand sei verletzt worden. Auch habe es keine Schäden an Gebäuden gegeben. Rund 200 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.

Anwohner wurden über die Nina-Warn-App vor der weithin sichtbaren Rauchentwicklung rund um die Brandstelle gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten. Umweltexperten des Landkreises nahmen nach Angaben der Polizei Schadstoffmessungen vor. Die Kreisstraße 57 musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden.