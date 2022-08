Feuer auf Shisha-Bar-Terrasse: Mann in U-Haft

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Feuer auf der Terrasse einer Shisha-Bar in Hannover sitzt der mutmaßliche Brandstifter in Untersuchungshaft. Der Mann soll nach Zeugenaussagen in der Nacht zu Mittwoch einen Brandsatz auf die Terrasse geworfen haben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen habe sich der Tatverdacht gegen den 33-Jährigen erhärtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. De Staatsanwaltschaft habe U-Haft für den Mann beantragt, das Amtsgericht Hannover habe dies bestätigt, hieß es.

Bei dem Brand gab es keine Schwerverletzten. Eine 84 Jahre alte Frau aus einem Nachbarhaus wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 150.000 Euro.