Feuer auf Getreidefeld: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Bovenau (dpa/lno) – Im Bovenauer Ortsgebiet Neuland im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Montagabend ein Getreidefeld gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren etwa 60 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen. Es habe an mehreren Stellen angefangen zu brennen. So hätten mehrere Strohballen und rund 120 Quadratmeter Feldfläche in Flammen gestanden. Die Einsatzkräfte hätten etwa 1000 Meter Schlauchmaterial verlegt, um genügend Wasser auf das Feld zu bekommen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

