Feuer auf Gelände der Raffinerie Heide

Hemmingstedt (dpa/mv) –

Auf dem Gelände der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) ist ein Feuer ausgebrochen. Der Polizei wurde der Brand nach eigenen Angaben gegen 16.30 Uhr am Samstag gemeldet. Eine halbe Stunde später hieß es demnach, das Feuer sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten an. Zwischenzeitlich gab es eine Warnung für die dortige Bundesstraße wegen Rauchentwicklung. Nach Information der Rettungsleitstelle ist eine Lagerhalle betroffen. Die Werksfeuerwehr habe keine weitere Unterstützung außer einer zusätzlichen Drehleiter angefordert. Die Werksfeuerwehr war zunächst nicht zu erreichen.