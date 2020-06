Feuer auf ehemaligem Gelände der Holsten-Brauerei

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Polizei geht nach dem Brand auf dem ehemaligen Gelände der Holsten-Brauerei in Hamburg-Altona nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Beamten hätten entsprechende Hinweise darauf, wie eine Sprecherin am Sonntagmittag sagte. Im vierten Stock eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes war am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hätten sich auf der als Büro und Abstellraum genutzten Etage auf einer Fläche von circa 300 Quadratmetern ausgebreitet.

Die während des Einsatzes gesperrte Holstenstraße sei erst am Vormittag wieder freigegeben worden. Wie die Hamburger Feuerwehr weiter mitteilte, waren zwischenzeitlich rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung herausgegeben. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Vormittag.