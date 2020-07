Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei Dacharbeiten an einem Neubau ist am Donnerstag im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ein Feuer ausgebrochen. Wegen des Brandes seien eine benachbarte Kita und eine Bücherhalle vorsorglich geräumt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Menschen seien nicht verletzt worden oder in Gefahr.

Erst Anfang März war nur wenige hundert Meter entfernt eine andere Kita durch ein nächtliches Feuer zerstört worden.