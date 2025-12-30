Feuer auf Balkon – 40 Menschen evakuiert

40 Menschen mussten wegen eines Brandes auf einem Balkon ihre Wohnungen verlassen. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Balkonbrandes in Hamburg-Steilshoop sind am Abend rund 40 Menschen aus einem Hochhaus evakuiert worden. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei wurde niemand verletzt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden während der Löscharbeiten am Haus in einem HVV-Bus untergebracht.

Auf dem Balkon einer Wohnung im vierten Stock habe Unrat gebrannt und den Einsatz ausgelöst. Die zugehörige Wohneinheit ist unbewohnbar, alle anderen Wohnungen können wieder genutzt werden.

Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar.