Feuer an Bremer Schule: Jugendliche legen Geständnis ab

Bremen (dpa/lni) –

Zwei Jugendliche haben bei der Bremer Polizei eine Brandstiftung an einer Schule gestanden. Die beiden 16-Jährigen seien am Mittwochabend mit ihren Eltern dafür auf eine Polizeiwache gekommen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Bei dem Feuer im Ortsteil Lesum war am Dienstagfrüh ein Schaden von knapp 50.000 Euro entstanden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach aktuellen Erkenntnissen waren die Täter in der Nacht auf Dienstag zunächst ins Schulgebäude eingebrochen. Im Obergeschoss wurden Tische umgestoßen, Müllbeutel zerrissen und zwei Müllcontainer vor dem Haupteingang platziert und angezündet. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen etwa zu einem möglichen Motiv der beiden Jugendlichen dauern an.