Feuer an Außenfassade von Kita in Hamburg-Osdorf

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Feuer an der Außenfassade einer Kita in Hamburg-Osdorf hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anwohner hatten Brandgeruch wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt, teilte die Feuerwehr am Dienstag in der Hansestadt mit. Die angerückten Feuerwehrleute stellten eine brennende Außenfassade auf einer Fläche von circa 25 Quadratmetern am Gebäude der Kindertagesstätte fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach Zeugenangaben hätten sich kurz vor dem Brand noch Jugendliche in dem Bereich aufgehalten, hieß es.

Pressemitteilung