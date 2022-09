Feuer beschädigt Gebäude des Geomar Forschungszentrums

Kiel (dpa/lno) –

Ein Feuer hat Schaden an einem Gebäude des Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung angerichtet. Ein Arbeiter sei am Dienstag leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Kieler Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf rückten mit etwa 45 Kräften am Kieler Ostufer an. Eine große schwarze Rauchwolke war weithin über der Stadt sichtbar.

Das Feuer war am Nachmittag in einem Erweiterungsbau von Geomar ausgebrochen. «Es hat eine Explosion gegeben», sagte ein Sprecher. In dem im Bau befindlichen Gebäude hätten sich bei Brandausbruch Bauarbeiter aufgehalten. Geomar-Mitarbeiter hätten ihre Gebäude verlassen. Als die Feuerwehr mehrere Arbeiter in Sicherheit bringen wollten, seien Gasflaschen explodiert. Dabei sei es zu der Verletzung eines Arbeiters gekommen. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.