Hamburg (dpa/lno) –

In einem Hamburger Studentenwohnheim hat es in der Nacht eine Fettexplosion gegeben. Kommt Wasser mit brennendem Fett in Berührung – zum Beispiel beim Ablöschen von Verbrannten beim Kochen – kann das Wasser schlagartig verdampfen. Bei einem derartigen Vorfall erlitt ein 21-Jähriger laut der Feuerwehr Verbrennungen zweiten Grades. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.