Fettes Brot begeistern bei OMR mit Überraschungsheimspiel

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Überraschungskonzert haben die Hamburger Rap-Legenden Fettes Brot die Besucherinnen und Besucher der Digitalmesse OMR begeistert. Mit Klassikern wie «Jein», «Nordisch by Nature», «Emanuela» und «Schwule Mädchen» brachten Dokter Renz, König Boris und Björn Beton die Menge am Dienstagabend zum Tanzen und Mitsingen.

Die drei Legenden des Deutschraps hatten im August 2022 nach drei Jahrzehnten die Auflösung der Band zum Ende dieses Jahres publik gemacht. Ihre Abschiedstournee hatten Fettes Brot am 5. April in Rostock gestartet. Mit zwei Extrakonzerten an seinem «Geburtsort» Hamburg will das Trio am 1. und 2. September endgültig Adieu sagen.