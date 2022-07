Fettbrand in Pfadfinderlager: 34-Jähriger schwer verletzt

Wallenhorst (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Pfadfinderlager in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Zelt eine Fritteuse in Brand geraten. Der Mann habe versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, dies sei jedoch nicht gelungen. Es sei dann zu einer Fettexplosion mit einer Stichflamme gekommen, durch die der Mann schwerste Brandverletzungen erlitten habe. Er wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ins Ruhrgebiet geflogen. Das Zelt sei durch das Feuer zerstört worden. Das Pfadfinderlager war zum sogenannten Pfadfindertag aufgebaut worden. Zahlreiche Besucher, darunter viele Kinder, wurden Augenzeugen des Vorfalls. Weitere Verletzte gab es laut Polizei jedoch nicht.