Festsitzender Wal – Bagger steht parat

Timmendorfer Strand (dpa) –

Die Vorbereitungen für die weitere Rettungsaktion des vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwals laufen: Bagger stehen am Wasser bereit, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtet. Aktuell gebe es noch eine Besprechung zwischen den Beteiligten, darunter der Bürgermeister, Feuerwehr, Ordnungsamt, die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Bislang sei geplant, dass die Rettung des Wals gegen 8.00 Uhr starte.

Mit insgesamt zwei Baggern soll eine 50 Meter lange, sechs Meter breite und 1,20 Meter tiefe Rinne vor dem Kopf des Wals gegraben werden, sagte Baggerfahrer Tim Löhndorf von der Firma Ökologischer Gewässerdienst Wandhoff der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Besonders herausfordernd seien bei der Rettungsaktion Wind und Strömung.

Der Buckelwal war Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Zuvor waren bereits andere Versuche fehlgeschlagen.