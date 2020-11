Festnahmen nach Verfolgungsfahrt in Hamburg-Farmsen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Zivilfahnder haben zwei flüchtende 34 und 35 Jahre alte Männer im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Die Männer waren in der Nacht zu Samstag in einem Auto im Marie-Bautz-Weg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten bemerkten den Wagen und wollten ihn anhalten. Die beiden Insassen beschleunigten den Wagen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Den Polizisten gelang es jedoch, das Auto in der Straße Feldschmiede zu stoppen.

Bei der Kontrolle entdeckten die Fahnder im Wagen einen Behälter mit Amphetaminen, ein als EC-Karte getarntes Messer und beim 35-jährigen Fahrer gefälschte 20-Euro-Scheine. Außerdem war sein Führerschein gefälscht und er stand laut den Angaben augenscheinlich unter Drogeneinfluss.

Die Beamten stellten nach einem Durchsuchungsbeschluss Schmuck, Laptops, Werkzeuge und Waffen in der Wohnung des Fahrers sicher. Der Gegenstände konnten noch nicht zugeordnet werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden aufgrund fehlender Haftgründe zunächst wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt.

