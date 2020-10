Festnahmen nach Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Felde

Felde (dpa/lno) – Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen. Sie sollen in der Nacht zum Freitag mithilfe von Pyrotechnik den Automaten gesprengt und zwei Geldkassetten entnommen haben, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Auf Hinweis einer Zeugin habe die Polizei die Männer im Alter von 25 und 26 Jahren nach einer Verfolgungsfahrt im Kieler Stadtteil Holtenau gestellt.

Der 25 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter steht den Angaben zufolge im Verdacht, auch für weitere Sprengungen von Fahrkartenautomaten in Kiel und Umgebung verantwortlich zu sein. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung Ende August hätten Polizeibeamte Gegenstände gefunden, die mit weiteren Taten in Verbindung stehen könnten, hieß es. Im laufenden Jahr wurden in Schleswig-Holstein bisher 23 Fahrkartenautomaten aufgesprengt; im gesamten Jahr 2019 waren es 9.

Pressemitteilung