Festnahmen nach Raub in Schließfachfirma

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als zwei Monate nach dem schweren Raub in einer Schließfachfirma nahe Hamburg hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zuvor hatten Beamte fünf Objekte in Hamburg durchsucht. Die Polizisten trafen während der Durchsuchungen drei Verdächtige an und beschlagnahmten unter anderem Schmuck. Die Ermittler verdächtigen die Männer, am 12. September in Reinbek Schließfächer einer Firma aufgebrochen zu haben. Einer der Verdächtigen soll eine Angestellte gefesselt haben.