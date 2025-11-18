Festnahmen nach Erotikfallen über ein Chatportal

Drei Jugendliche sollen zwei Männer über ein Chatportal in Erotikfallen gelockt und dann verprügelt und ausgeraubt haben. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei in Bremen hat drei Jugendliche vorläufig festgenommen, die zwei Männer über ein Chatportal in Erotikfallen gelockt und dann verprügelt und ausgeraubt haben sollen. Gegen einen 16-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Dieser soll zusammen mit einem weiteren 16-Jährigen und einer 14-Jährigen die Männer in die Falle gelockt und attackiert haben.

Die beiden Männer im Alter von 21 und 26 Jahren hatten sich laut Polizei im Oktober über ein Chatportal zum Sex verabredet. An dem jeweiligen Treffpunkt mit der vermeintlichen Frau wurden sie überfallen, ausgeraubt und attackiert. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen die drei Jugendlichen. Am Montag durchsuchten die Einsatzkräfte ihre Wohnungen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Später bestärkte sich der dringende Tatverdacht gegen einen der beiden 16-Jährigen. Er kam in Untersuchungshaft.