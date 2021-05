Festnahmen bei Polizeiaktion im Kreis Schaumburg

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Polizei hat bei Ermittlungen wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung mehrere Personen im Kreis Schaumburg und der Region Hannover festgenommen. Es seien entsprechende Haftbefehle vollstreckt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Bückeburg und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Mittwoch mit. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel sowie größere Mengen Bargeld sichergestellt.

Nähere Angaben zu den Festgenommenen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, hieß es. Die Beschuldigten sollen am 17. Februar dieses Jahres in einer Gemeinde im Landkreis Schaumburg zwei Männer unter dem Einsatz von Waffen zur Herausgabe einer erheblichen Summe an Bargeld sowie einer großen Anzahl an Gerätschaften des Friseurbedarfs gezwungen und mehrere Stunden festgehalten haben.

