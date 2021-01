Festnahme: Raub und Einbruch in Sportgeschäft und Tankstelle

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Landeskriminalamt hat fünf Männer festgenommen, die für mehrere Einbrüche und einen bewaffneten Raubüberfall in Hamburg-Billstedt verantwortlich sein sollen. Gegen zwei 35 und 37 Jahre alten Hauptverdächtige wurde Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen gegen die fünf Männer dauern an.

Bereits am Freitagabend hatten mehrere Beamte die Wohnungen der Verdächtigen sowie zwei Cafés, die den Hauptverdächtigen gehören, in verschiedenen Hamburger Stadtteilen durchsucht. Dabei stellten die Polizisten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter Munition, Waffenteile, diverse neue Sportschuhe und 5200 Euro. Zudem befanden sich in den beiden Lokalen 15 illegal aufgestellte Geldspielautomaten, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Die Männer sollen unter anderem für einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Sportgeschäft im Einkaufszentrum Billstedt im August verantwortlich sein. Dabei zwangen die Täter die Angestellten demnach unter Vorhalt von Waffen zur Öffnung eines Tresors und flüchteten mit mehreren Tausend Euro Beute. Einige Tage später sollen die Verdächtigen in dasselbe Geschäft eingebrochen sein.

Des Weiteren sollen sie bereits im Juli ebenfalls in das Sportgeschäft eingebrochen sein und dort neben einigen Tausend Euro Bargeld auch etwa 100 Paar neue Sportschuhe entwendet haben. Zudem wird ihnen vorgeworfen, bei einem Einbruch in eine Tankstelle im Dezember eine kleinere Summe Bargeld und diverse Zigarettenstangen und Zigarettenschachteln gestohlen zu haben.

