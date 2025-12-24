Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Am Vorabend des Weihnachtsfests ist es in einem Wohngebiet am Rande von Hamburg zu einer tödlichen Gewalttat gekommen. Am Tatort im Stadtteil Rahlstedt sei eine tatverdächtige Person festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben zu Opfer und Täter wurden zunächst nicht gemacht, nähere Informationen sollte es erst am Mittwoch geben. Das «Hamburger Abendblatt» berichtete, bei dem Opfer handele es sich wohl um einen Mann, der tödliche Stich- und Schnittverletzungen erlitten habe.