Festnahme nach Schüssen auf zwei Männer in Hannover

Eineinhalb Wochen nach Schüssen auf zwei Männer in Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. (Archivfoto) Philipp von Ditfurth/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Eineinhalb Wochen nach Schüssen auf zwei Männer in Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 29-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll seine Kontrahenten an den Beinen getroffen haben.

Nach Angaben der Ermittler eskalierte der Streit am 25. März am Ufer der Leine. Der Verdächtige soll plötzlich eine Waffe gezogen und auf die Männer im Alter und 22 und 23 Jahren geschossen haben. Beide kamen mit leichten Verletzungen an den Beinen vorübergehend ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Streits und das Motiv des Schützen sind weiter unklar.

Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. In der Nacht auf Samstag kontrollierten Bundespolizisten den 29-Jährigen am Hauptbahnhof Hannover und stellten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Sie nahmen den Mann fest. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.