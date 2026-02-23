Festnahme nach Messerangriff auf 40-Jährigen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Tage nach einem Messerangriff auf einen 40-jährigen Mann in Hamburg-Stellingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 43-jährige Ukrainer wurde am Freitag an seiner Wohnanschrift in Hamburg-Othmarschen vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamtinnen und Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden.

Der 43-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich vor einem Haftrichter verantworten musste. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Der Verdächtige soll am Mittwoch bei einer Auseinandersetzung in der Kieler Straße einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Zunächst hatte die Polizei erfolglos nach dem Mann gefahndet.