Festnahme nach Drohung gegen Weihnachtsmarkt in Bremerhaven

Die Drohung richtete sich gegen einen Weihnachtsmarkt in Bremerhaven. Sina Schuldt/dpa

Bremerhaven (dpa) –

Die Polizei hat in Bremerhaven einen Mann festgenommen, der in einem Tiktok-Video schwere Straftaten auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt androht. Nach Bekanntwerden des Videos sei der Verfasser am Sonntagabend «sehr schnell» ermittelt und im Stadtgebiet vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Details zum Festgenommen oder darüber, wie ernst die Drohungen waren, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Die Bremer Polizei hatte zuvor, nachdem mehrere Nutzer auf das Video hingewiesen hatten, auf der Plattform X mitgeteilt, das Video sei ihr und der Polizei Bremerhaven bereits bekannt. «Weitere Maßnahmen sind bereits eingeleitet worden.»

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg stehen derzeit im Fokus der Sicherheitsbehörden: Am Freitagabend war ein Mann mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei mindestens fünf Menschen getötet, darunter ein neunjähriges Kind. Weitere 200 Menschen wurden verletzt.